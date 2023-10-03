Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:35 WIB
Link Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone
Tryout CPNS 2023 di Okezone gratis. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Link tryout CPNS 2023 gratis di Okezone bisa menjadi referensi bagi pelamar sebelum mengikuti tes.

Okezone menyelenggarakan Tryout Calon Pegawai Negeri Sipil (TOKCER) atau Tryout CPNS gratis. Dalam tryout CPNS 2023 di Okezone terdapat bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

 BACA JUGA:

Apabila ingin mengikuti tryout gratis di Okezone, akses link berikut ini https://cpns.okezone.com/

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN di mana pendaftaran dibuka dari 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Adapun cara mendaftar tryout CPNS 2023 di Okezone.

 BACA JUGA:

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement