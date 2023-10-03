Link Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone

JAKARTA - Link tryout CPNS 2023 gratis di Okezone bisa menjadi referensi bagi pelamar sebelum mengikuti tes.

Okezone menyelenggarakan Tryout Calon Pegawai Negeri Sipil (TOKCER) atau Tryout CPNS gratis. Dalam tryout CPNS 2023 di Okezone terdapat bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

Apabila ingin mengikuti tryout gratis di Okezone, akses link berikut ini https://cpns.okezone.com/

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN di mana pendaftaran dibuka dari 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Adapun cara mendaftar tryout CPNS 2023 di Okezone.

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone