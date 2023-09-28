Jumlah Pelamar CPNS 2023 Sudah 340 Ribu, Ada yang Langsung Gugur

JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) telah dibuka sejak 20 September 2023 dan masih berlangsung hingga 9 Oktober 2023.

Walaupun penutupan masih lama, jumlah pelamar sudah mencapai ratusan ribu.

Dilansir dari akun resmi Instagram @bkngoidofficial, Kamis (28/9/2023), Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis data statistik pelamar SSCASN 2023 baik yang mendaftar CPNS ataupun PPPK.

Update statistik terbaru data pelamar CPNS dan PPPK 2023 ini disampaikan oleh BKN merupakan kondisi data pada 26 September 2023 pukul 06.00 WIB.

Terdapat ribuan pelamar yang tidak memenuhi syarat (TMS) baik pelamar CPNS maupun PPPK.

BKN juga merilis berapa jumlah pelamar yang telah mendaftar CPNS maupun PPPK 2023, termasuk juga merilis data instansi yang belum ada yang mendaftar.

Berikut data statistik pelamar SSCASN 2023:

1. Pelamar CPNS

Pendaftar : 340.696

Submit : 28.564

MS : 6.280

TMS : 3.905

2. Pelamar PPPK Nakes

Pendaftar : 97.987

Submit : 2.218

MS : 188

TMS : 134