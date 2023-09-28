JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) telah dibuka sejak 20 September 2023 dan masih berlangsung hingga 9 Oktober 2023.
Walaupun penutupan masih lama, jumlah pelamar sudah mencapai ratusan ribu.
Dilansir dari akun resmi Instagram @bkngoidofficial, Kamis (28/9/2023), Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis data statistik pelamar SSCASN 2023 baik yang mendaftar CPNS ataupun PPPK.
Update statistik terbaru data pelamar CPNS dan PPPK 2023 ini disampaikan oleh BKN merupakan kondisi data pada 26 September 2023 pukul 06.00 WIB.
Terdapat ribuan pelamar yang tidak memenuhi syarat (TMS) baik pelamar CPNS maupun PPPK.
BKN juga merilis berapa jumlah pelamar yang telah mendaftar CPNS maupun PPPK 2023, termasuk juga merilis data instansi yang belum ada yang mendaftar.
Berikut data statistik pelamar SSCASN 2023:
1. Pelamar CPNS
Pendaftar : 340.696
Submit : 28.564
MS : 6.280
TMS : 3.905
2. Pelamar PPPK Nakes
Pendaftar : 97.987
Submit : 2.218
MS : 188
TMS : 134