Cara Mengatasi Muncul Notifikasi Whitelabel Error Page saat Daftar CPNS 2023 di Laman sscasn.bkn.go.id

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |06:59 WIB
Cara Mengatasi Muncul Notifikasi Whitelabel Error Page saat Daftar CPNS 2023 di Laman sscasn.bkn.go.id
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Cara mengatasi muncul notifikasi whitelabel error page saat daftar CPNS 2023 di laman sscasn.bkn.go.id menarik diulas. Pasalnya, beberapa calon pelamar merasa panik saat ada kesalahan atau eror pada website CPNS.

Berikut cara mengatasi muncul notifikasi whitelabel eror page sata daftara CPNS 2023 dilansir dari berbagai sumber:

1. Refresh Ulang

Jika sedang mendaftar dan ada notifikasi whitelabel eror page agar anda melakukan refresh ulang. Meskipun harus daftar kembali awal ini.

2. Koneksi kuat

Pastikan sinyal atau koneksi wifi kuat. Hal ini untuk mengurangi terjadi website eror yang bisa membuat Anda gagal dalam melakukan pendaftaran.

1 2 3
