HOME FINANCE HOT ISSUE

Perkuat Ketahanan Energi, RI Bangun Pipa Minyak Pengapon-Boyolali

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |11:08 WIB
Perkuat Ketahanan Energi, RI Bangun Pipa Minyak Pengapon-Boyolali
RI Bangun Pipa Minyak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perkuat ketahanan energi, pemerintah Indonesia membangun pipa minyak Pengapon-Boyolali.

Pembangunan pipa minyak ini dilakukan oleh Subholding Gas Pertamina melalui anak perusahaan PT PGAS Solution (PGN Solution) bersama PT Pertamina Patra Niaga.

Keduanya melakukan first welding (pengelasan pertama) proyek pipanisasi minyak jalur Pengapon-Boyolali untuk pemenuhan energi di Jawa Tengah. First welding tersebut dilaksanakan di KP 02 Pipanisasi Pengapon Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis.

Pembangunan pipa steel sepanjang ± 81,5 kilometer yang berdiameter 12 inch ini akan dimanfaatkan untuk kelangsungan energi di wilayah Jawa Tengah melalui penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Solar, Pertamax, dari Integrated Terminal Semarang Group (Pengapon) ke Fuel Terminal Boyolali.

“Kehandalan pipa harap senantiasa diutamakan, lantaran pipa ini untuk memenuhi kebutuhan BBM di Boyolali. Kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga sekaligus menjadi wujud sinergi antar Subholding Pertamina dan ini harus ditingkatkan kedepannya,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Dia berharap, dengan adanya pipa BBM yang dibangun PGN Solution turut mengakomodasi stok BBM yang aman untuk masyarakat Boyolali. Proyek pipa minyak ini adalah jalur pipa untuk menyalurkan produk BBM yang dapat menekan biaya distribusi dan merupakan upaya nyata implementasi Environmental Social Governance (ESG) dalam membantu mengurangi emisi karbon, dimana sebelumnya penyaluran BBM menggunakan kapal dan truk.

Direktur Infrastruktur Pertamina Patra Niaga Edward Adolf Kawi mengatakan, proyek Pipanisasi Pengapon Boyolali ini bermaksud memasang jalur pipa untuk dapat menyalurkan produk BBM, sehingga dapat menjaga ketahanan stok BBM dan mencegah potensi kegagalan suplai khususnya produk Gasoline di wilayah Jawa Tengah.

"Harapannya pembangunan ini dapat berjalan lancar sehingga segera dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan energi di wilayah Jawa Tengah.” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
