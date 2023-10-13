Wapres: Dulu Banyak yang Pesimis soal Bank Tanpa Bunga

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa banyak yang pesimis dengan gerakan memasyarakatkan ekonomi syariah. Bahkan, juga pesimis bahwa bank bisa berjalan tanpa bunga. Kini, semakin berkembang bank syariah yang tidak mengenal bunga karena dianggap riba.

“Alhamdulillah ekonomi dan keuangan syariah ini sekarang berkembang. Dulu kita mulai tahun 2000, kita sebut sebagai gerakan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Waktu itu masih sepi, bahkan banyak orang pesimis apakah bisa Bank tanpa bunga dan sebagainya. Saya bilang Insya Allah bisa,” ujar Wapres dalam sambutannya pada Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah XIX 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Wapres yang pada waktu itu menjadi Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional mengatakan optimis dengan pengembangan ekonomi syariah. Kini, ekonomi syariah sudah menjadi sistem nasional.

“Karena itu saya bilang yang penting kita bikin gerakan ekonomi, nanti Allah yang akan memberikan pertolongannya, pengembangan ekonomi syariah pada waktu itu. Itu, alhamdulillah sekarang sudah menjadi sistem nasional,” jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, kini pemerintah telah membangun komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian juga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) lebih dari 22 provinsi.