Wapres Sebut Pasar Tanah Abang Sepi Tergerus Digital

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pasar Tanah Abang sepi akibat tergerus pasar digital.

Pasalnya, di era digital saat ini banyak pedagang mulai meninggalkan cara-cara konvensional. Sehingga, disrupsi ekonomi menjadi keniscayaan yang tak terelakkan.

“Belum lama kita disuguhi fakta menyedihkan, yaitu pasar konvensional, seperti Pasar Tanah Abang, tergerus oleh pasar digital,” ungkap Wapres dalam sambutannya pada Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah XIX 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Dia menjelaskan disrupsi menjadi tantangan ekonomi global saat ini. Kemajuan teknologi digital dan inovasi merupakan faktor pendorong utama. Pelaku ekonomi yang tidak menyesuaikan diri akan terkena dampaknya.

Padahal, kata Wapres, hampir semua pelaku di pasar konvensional adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).