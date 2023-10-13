Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres Sebut Pasar Tanah Abang Sepi Tergerus Digital

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:30 WIB
Wapres Sebut Pasar Tanah Abang Sepi Tergerus Digital
Wapres Maruf Amin bicara soal Pasar Tanah Abang. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pasar Tanah Abang sepi akibat tergerus pasar digital.

Pasalnya, di era digital saat ini banyak pedagang mulai meninggalkan cara-cara konvensional. Sehingga, disrupsi ekonomi menjadi keniscayaan yang tak terelakkan.

“Belum lama kita disuguhi fakta menyedihkan, yaitu pasar konvensional, seperti Pasar Tanah Abang, tergerus oleh pasar digital,” ungkap Wapres dalam sambutannya pada Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah XIX 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Dia menjelaskan disrupsi menjadi tantangan ekonomi global saat ini. Kemajuan teknologi digital dan inovasi merupakan faktor pendorong utama. Pelaku ekonomi yang tidak menyesuaikan diri akan terkena dampaknya.

Padahal, kata Wapres, hampir semua pelaku di pasar konvensional adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164956/pasar_tanah_abang-lTxd_large.jpg
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129835/pasar_tanah_abang-W543_large.jpg
Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/320/3079429/pramono-siap-bangkitkan-pasar-tanah-abang-jadi-pusat-grosir-terbesar-di-asia-tenggara-FEESvPPKRQ.jpg
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/455/3048590/pedagang-pasar-tanah-abang-ngeluh-penjualan-turun-terparah-sepanjang-10-tahun-MCsH5FIuC7.jpg
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004675/proyek-pengembangan-stasiun-tanah-abang-ditarget-rampung-akhir-2024-jqNuFzJRVQ.jpg
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditarget Rampung Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995207/3-fakta-pedagang-di-pasar-tanah-abang-ngeluh-omzet-turun-di-lebaran-2024-qFKs0cWfWm.jpg
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement