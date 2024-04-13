Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |08:01 WIB
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
Pasar tanah abang sepi pembeli (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasar Tanah Abang selalu dipadati pengunjung saat menjelang Lebaran hari raya Idul Fitri. Namun tak disangka Pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengeluhkan omzet penjualan Lebaran tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023.

Padatnya pengunjung yang hadir tidak berbanding dengan omzet yang didapatkan. Dugaannya, penurunan nilai belanja ini dipicu daya beli masyarakat yang belum pulih dari pandemi, khususnya masyarakat yang ada di daerah.

Dikutip Okezone, Sabtu (13/4/2024) Berikut, fakta keluhan pedangan pasar tanah abang.

1. Mendapatkan omzet yang lebih sedikit

Dia bilang, apabila tahun lalu dirinya mampu mendapatkan omzet puluhan juta perminggu, namun di tahun 2024 ini omzet kotor rata-rata per hari hanya Rp3 sampai Rp10 juta.

"Jujur enakan tahun kemarin sih kak, tapi Alhamdulillah bersyukur aja saya. omzet kotor rata-rata itu Rp3 juta sampai Rp10 juta per hari, kalau dulu kan bisa puluhan juta per minggu. Tahun lalu wow rame banget," tuturnya.

Halaman:
1 2
