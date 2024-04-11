Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Pasar Tanah Abang Blok A Tutup hingga 21 April 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:22 WIB
Pengumuman! Pasar Tanah Abang Blok A Tutup hingga 21 April 2024
Pasar Tanah Abang Blok A Tutup sampai 21 April 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pasar Tanah Abang Blok A tutup selama 10–21 April 2024 untuk perawatan gedung dan peralatan penunjang operasional.

“Blok A Tanah Abang tutup dari tanggal 10–21 April 2024,” ujar Pengelola Pasar Blok A Tanah Abang Hery Supriyatna, dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Hery mengatakan, kegiatan operasional pusat perbelanjaan tersebut secara otomatis terhenti hingga 21 April.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan para pedagang untuk memindahkan operasional mereka, Hery menegaskan bahwa hampir semua gedung di Pasar Tanah Abang tidak beroperasi.

“Hampir semua gedung di (Pasar) Tanah Abang tutup,” kata dia.

Hal serupa juga berlaku pada Pasar Tanah Abang Blok B. Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membuka gedung Pasar Tanah Abang Blok B hingga 9 April 2024 dan meliburkan selama satu pekan berbarengan dengan cuti bersama Lebaran 2024.

Dengan demikian, untuk Pasar Tanah Abang Blok B hanya tutup pada 10–16 April 2024.

ManajRr Hubungan Masyarakat Perumda Pasar Jaya Agus Lamun menyampaikan gedung pasar akan kembali beroperasi seperti biasa pada 17 April 2024.

Halaman:
1 2
