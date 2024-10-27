Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:26 WIB
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
Pramono Siap Bangkitkan Semangat Jualan Pasar Tanah Abang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut Tiga Pramono Anung siap membangkitkan lagi semangat berjualan di Pasar Tanah Abang. Dirinya sudah berkunjung ke Tanah Abang dan berbicara dengan para pedagang di Pusar Grosir Terbesar di Asia Tenggara tersebut.

"Saya sudah berkunjung ke Tanah Abang, masalahnya bukan di kualitas, persoalan utama membeli online harga lebih murah," ujar Pramono, dalam Debat Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Oleh karena itu, kata Pramono, dibutuhkan keberpihakan pemerintah dan warga Jakarta untuk membangkitkan kembali pasar Tanah Abang. Dari sisi pemerintah, harus menyiapkan insentif-insentif untuk kemudahan berjualan di Pasar Tanah Abang.

"Promosi akan kita lakukan dan mereka menyatakan modal, jadi harus dibantu. Untuk itu kami siapkan Rp300 miliar bantu modal di Tanah Abang," ujarnya.

