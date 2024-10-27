Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pramono Janji Buka 500 Ribu Lapangan Kerja di Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:00 WIB
Pramono Janji Buka 500 Ribu Lapangan Kerja di Jakarta
Pramono Janji Buka 500 Ribu Lapangan Tenaga Kerja. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Cagub-Cawagub nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno menjanjikan membuka 500 ribu lapangan kerja bila menang dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Kami juga akan membuka lapangan kerja 500 ribu," ujar Pramono dalam Debat Pilkada Calon Gubernur Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Pramono juga menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta utamanya para wanita.

Dari sisi kesehatan, selain pelayanan dan fasilitas puskesmas yang ditingkatkan. Pramono-Rano akan membangun Rumah Sakit di Cakung.

"Kepadatan penduduk yang ada di Cakung sehingga butuh RS," ujarnya.

Kemudian untuk mengetaskan kemiskinan, Pramono akan meneruskan Kartu Jakarta Pintar. Namun penyelesaian KJP harus selesai di 44 kecamatan di wilayah Jakarta.

Penerima KJP juga nantinya bisa berkunjung ke Monas, TMII, Museum secara gratis.

"Untuk itu penerima KJP akan kami gratiskan lihat tempat tersebut. KJMU, mereka dapat langsung sampai kuliahnya ditanggung pemerintah," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
