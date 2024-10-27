Pramono: Persoalan Jakarta Itu Disparitas si Kaya dan si Miskin

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyebut persoalan ekonomi di Jakarta adalah disparitas si kaya dan si miskin. Dia bersama pasangannya Bang Dul akan fokus pada pengentasan kemiskinan.

"Persoalan Jakarta itu disparitas kaya dan miskin, kalau saya diberikan kesempatan saya dengan Bang Dul akan bekerja dengan sungguh mengentaskan kemiskinan," kata Pramono dalam debat kedua Cagub Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Ada beberapa program yang disiapkan pasangan nomor urut 3 tersebut. Antara lain penguatan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"KJP sangat diharapkan, KJP tidak lagi terpusat dan penyelesaiannya di masing-masing kecamatan," paparnya.

Dia juga menyiapkan program makan pagi gratis bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, makanan di pagi hari sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta.

"Kami juga perbaiki puskesmas yang lebih baik, RS yang ada di Cakung dengan kepadatan yang ada, Cakung perlu RSUD," ucapnya.