Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya

JAKARTA - Siapa pemilik Pasar Tanah Abang? Pertanyaan ini banyak dilontarkan masyarakat yang penasaran dengan riwayat sejarah tempat tersebut.

1. Ikon Perdagangan Terbesar

Pasar Tanah Abang merupakan salah satu ikon perdagangan terbesar dan tertua di Indonesia. Pasar ini terkenal sebagai pusat grosir tekstil yang ramai dikunjungi oleh pembeli dari seluruh penjuru negeri bahkan mancanegara.

Terlepas dari riuhnya aktivitas jual-beli di sana, banyak orang penasaran mengenai pemilik Pasar Tanah Abang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat ke belakang guna menelusuri sejarah berdirinya Pasar Tanah Abang, perjalanannya dari masa kolonial hingga era modern, serta siapa saja yang terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaannya.

2. Sejarah dan Perkembangan Pasar Tanah Abang

Dirangkum dari berbagai sumber, Pasar Tanah Abang didirikan pada 30 Agustus 1735 oleh seorang pengusaha Belanda bernama Yustinus Vinck. Waktu itu, ia memperoleh izin dari Gubernur Jenderal VOC Abraham Patras untuk mengoperasikannya sebagai tempat berjualan tekstil hingga barang kelontong.