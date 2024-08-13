Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:15 WIB
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun
Pedagang pasar tanah abang mengelukan omzet turun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pedagang Pasar Tanah Abang mengeluhkan anjloknya omzet penjualan. Dalam 10 tahun terakhir, penurunan penjualan tahun ini yang terparah.

Salah satu pedagang jaket di Tanah Abang, Afrizal (53) mengatakan, selama dirinya berdagang dalam satu dekade, tahun ini adalah yang paling terparah. Ia mengaku penurunan omzet tahun ini bahkan mencapai 70%.

"Saya di sini kurang lebih sudah 10 tahun berdagang, omzet tahun ini sudah menurun 70%. Ini sejak pandemi penurunannya," jelas Afrizal di lokasi, Selasa (13/8/2024).

Afrizal mengatakan penjualan per harinya sebelum pandemi, dia bisa membukukan keuntungan hingga rata-rata Rp10-15 Juta. Namun saat ini, Afrizal mengatakan jika laku, penjualannya rata-rata hanya Rp2-3 Juta.

"Omzet penjualannya dapat dua sampai tiga juta rupiah saja sudah bersyukur. Bahkan kadang-kadang per harinya tidak laku apapun," katanya.

Afrizal mengatakan lantaran adanya penjualan menurun, sejumlah toko pakaian di sekitarnya pun terpaksa tutup.

"Di sini tetangga saya di samping sudah pada tutup. Kasihan, soalnya yaa bagaimana penjualan juga menurun. Belum bayar sewanya," terang Afrizal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164956/pasar_tanah_abang-lTxd_large.jpg
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129835/pasar_tanah_abang-W543_large.jpg
Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/320/3079429/pramono-siap-bangkitkan-pasar-tanah-abang-jadi-pusat-grosir-terbesar-di-asia-tenggara-FEESvPPKRQ.jpg
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004675/proyek-pengembangan-stasiun-tanah-abang-ditarget-rampung-akhir-2024-jqNuFzJRVQ.jpg
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditarget Rampung Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995207/3-fakta-pedagang-di-pasar-tanah-abang-ngeluh-omzet-turun-di-lebaran-2024-qFKs0cWfWm.jpg
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/320/2994836/pengumuman-pasar-tanah-abang-blok-a-tutup-hingga-21-april-2024-tvqnplRaYO.jpg
Pengumuman! Pasar Tanah Abang Blok A Tutup hingga 21 April 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement