HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Pembeli Setiap Tahun Belanja Lebaran di Tanah Abang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:00 WIB
Ternyata Ini Alasan Pembeli Setiap Tahun Belanja Lebaran di Tanah Abang
Pembeli Pasar Tanah Abang Padat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAPasar Tanah Abang menjadi tradisi masyarakat untuk membeli pakaian baru menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal itu diakui oleh salah satu pembeli, Susi.

Susi mengatakan, dirinya setiap tahun berbelanja kebutuhan untuk dipakai saat Lebaran di Pasar yang disebut-sebut sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.

"Sudah tradisi, setiap tahun pasti kesini," ujar Susi kepada MNC Portal Indonesia di Pasar Tanah Abang Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Dikatakan Susi, alasan lain dirinya memilih berbelanja di Tanah Abang lantaran harga barang yang dijual di pasar ini lebih murah dibandingkan yang lainnya. Ausi bilang, untuk membeli 3 barang, dirinya hanya mengocek dana Rp500 ribu.

"(Tadi beli) Baju koko, celana panjang ya tidak sampai Rp500 ribu. Pokoknya disini murah banget deh. Untuk 3 sampai 4 barang nih kayaknya Rp500 ribuan," lanjut Susi yang kala itu sambil memangku batang belanjaannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
