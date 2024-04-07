Ngeluh Omzet Cuma Rp10 Juta per Hari, Pedagang Pasar Abang: Dulu Puluhan Juta

JAKARTA – Pengunjung kembali padati Pasar Tanah Abang, Jakarta di H-3 perayaan Idul Fitri 1445 H. Namun demikian, padatnya pengunjung yang hadir tidak berbanding dengan omset yang didapatkan salah satu pedagang mukenah di Blok A, Pasar Tanah Abang, Fahril.

Fahril mengaku pendapat tokonya di lebaran tahun ini tidak sebesar tahun lalu.

Ia bilang, apabila tahun lalu dirinya mampu mendapatkan omset puluhan juta perminggu, namun di tahun 2024 ini omset kotor rata-rata per hari hanya Rp3 sampai Rp10 juta.

"Jujur enakan tahun kemarin sih kak, tapi Alhamdulillah bersyukur aja saya. Omset kotor rata-rata itu Rp3 juta sampai Rp10 juta per hari, kalau ddulukan bisa puluhan juta per minggu. Tahun lalu wow rame banget," tuturnya kepada MNC Portal di lokasi, Minggu (7/4/2024).

Menurut Fahril, kondisi Pasar Tanah Abang Blok A ini hari ini juga tidak seramai minggu lalu saat ada tanggal merah.

"Kayaknya sekarang puncak terakhir deh kak, yang ramai itu minggu kemarin pas tanggal merah tuh. Kalau sekarang mungkin karena orang-orang sudah banyak yang mudik," imbuhnya.