Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bye! Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen Bulan Depan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:53 WIB
Bye! Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen Bulan Depan
Transmart Lebak Bulus Tutup Permanen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan milik Chairul Tanjung (CT) tutup permanen per 1 November 2023. Transmart Lebak Bulus akan menghentikan pelayanan dan menutup gerainya setelah beroperasi selama 22 tahun.

"Dengan berat hati kami sampaikan bahwa per tanggal 1 November 2023, Transmart Lebak Bulus akan berhenti melayani pelanggan dan ditutup secara permanen,” kata Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid dalam keterangan resminya, Jumat (13/10/2023).

Satria menjelaskan, keputusan penutupan gerai tersebut diambil setelah berakhirnya masa kontak antara PT Trans Retail Indonesia dengan pihak pemilik lahan gedung yaitu PT Metropolitan Kentjana Tbk.

Selama ini, Transmart menyewa lahan tersebut sejak 1 Desember 2001 yang saat itu masih bernama Carrefour dan kemudian bertransformasi hingga saat ini berada di bawah naungan grup CT Corpora dengan nama Transmart.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/455/3144649/ritel_modern-fiSk_large.jpg
Ini 3 Biang Kerok Banyak Ritel Modern di RI Tutup dan Sepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/455/3129472/lulu-CNkx_large.jpg
Gerai Lulu Hypermarket Tutup, Ini Harta Kekayaan Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128045/lulu_hypermarket-DgjQ_large.jpg
5 Fakta Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Ratusan Karyawan Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128097/lulu_hypermarket-JKZH_large.jpg
Lulu Hypermarket Cuci Gudang Jelang Tutup Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128063/lulu_hypermarket-FpSE_large.jpg
Siapa Pemilik Gerai Lulu Hypermarket yang Bakal Tutup 10 April 2025? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127930/lulu_hypermarket-OoLR_large.jpg
Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Banting Harga hingga PHK Pekerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement