Bye! Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen Bulan Depan

JAKARTA - Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan milik Chairul Tanjung (CT) tutup permanen per 1 November 2023. Transmart Lebak Bulus akan menghentikan pelayanan dan menutup gerainya setelah beroperasi selama 22 tahun.

"Dengan berat hati kami sampaikan bahwa per tanggal 1 November 2023, Transmart Lebak Bulus akan berhenti melayani pelanggan dan ditutup secara permanen,” kata Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid dalam keterangan resminya, Jumat (13/10/2023).

Satria menjelaskan, keputusan penutupan gerai tersebut diambil setelah berakhirnya masa kontak antara PT Trans Retail Indonesia dengan pihak pemilik lahan gedung yaitu PT Metropolitan Kentjana Tbk.

Selama ini, Transmart menyewa lahan tersebut sejak 1 Desember 2001 yang saat itu masih bernama Carrefour dan kemudian bertransformasi hingga saat ini berada di bawah naungan grup CT Corpora dengan nama Transmart.