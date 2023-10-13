Bos Sido Muncul Buka-bukaan soal Bisnis Jamu yang Buat Jadi Kaya Raya

JAKARTA - Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Irwan Hidayat mengungkapkan strategi Sido Muncul bisa diterima masyarakat hingga saat ini. Di mana produsen jamu terbesar di Indonesia ini sudah merambah bisnis tersebut selama puluhan tahun.

Irwan Hidayat yang sudah bekerja sejak 1959 menekankan soal nilai dan kualitas terhadap produk yang sangat berpengaruh apabila ingin diterima dan dibeli masyarakat.

Oleh karena itu, Irwan turun langsung dalam setiap proses pembuatan sampai mengurusi marketing produk tersebut.

“Terkait dengan obat herbal produk harus yang berbasis ilmiah agar dapat amanah dan bisa terjamin agar masyarakat dapat percaya,” ujar Irwan Hidayat dalam acara Chief Talk Okezone, di iNews Tower, Jumat (13/10/2023).

Kemudian, lanjut Irwan, hal penting lainnya adalah membangun kepercayaan produk kepada orang lain.

Apalagi dengan perkembangan dunia yang sekarang harus menghasilkan produk kreatif dan bisa membangun produk masa depan supaya produk dapat laku dipasaran.

“Dunia ini kan tidak berhenti, apa yang hari ini baik belum tentu hari esok baik, sehingga saya terus membayangkan masa depan,” lanjutnya.