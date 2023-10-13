4 Investasi yang Bisa Bikin Cuan dari Perang Israel vs Hamas

JAKARTA - 4 Investasi yang bisa bikin cuan dari Perang Israel vs Hamas. Konflik sengit antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza terus memanas, memunculkan ketidakpastian di kawasan Timur Tengah.

Namun, peluang finansial di tengah kekacauan ini juga muncul, terutama bagi investor ritel yang cermat.

Konflik di Gaza masih memiliki potensi untuk membesar. Di Irak, sebuah faksi bersenjata yang erat hubungannya dengan Iran yaitu, Kataib Hizbullah, mengancam akan menyerang pangkalan AS jika intervensi dari Washington terjadi, laporan terkini Reuters.

Milisi Badr di Irak yang didukung oleh Iran juga memberikan dukungan kuat pada Palestina dalam perangnya melawan Israel. Agen Energi Internasional (IEA) telah memberikan peringatan serius tentang potensi ancaman terhadap pasokan minyak akibat konflik antara Hamas dan Israel.

Melihat peluang ini, okezone, Jumat (13/10/2023) akan memberikan 4 tinjauan pilihan investasi menarik yang dapat dilakukan di tengah konflik perang ini:

1. Investasi Emas

Harga emas, yang dianggap sebagai safe haven, melonjak akibat ketegangan Israel dan Hamas. Namun, konflik ini juga mempengaruhi nilai Dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah.