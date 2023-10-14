Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2023 di Sini

JAKARTA – Pelamar seleksi CPNS dan PPPK yang mencapai 2,4 juta peserta kini memasuki tahap seleksi administrasi yang sudah dimulai dari 20 September sampai 14 Oktober 2023.

Setelah itu, Badan Kepegawaian Negara atau panitia seleksi CASN 2023 akan menyampaikan pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 15-18 Oktober 2023.

Peserta juga akan diberikan kesempatan masa sanggah pada 19-21 Oktober. Dan nantinya akan masa jawab sanggah di 19-23 Oktober serta akan diumumkan hasil pasca sanggah pada 22-28 Oktober.