Kemenag Kebanjiran Pelamar dalam Seleksi CPNS dan PPPK 2023

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) kebanjiran peminat dalam seleksi Calon Apartur Sipil Negara (CASN) 2023. Tercatat ada 169.754 pelamar yang mendaftar dalam seleksi CPNS dan PPPK Kementerian Agama hingga penutupan 11 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin mengatakan, pendaftar calon ASN Kemenag mencapai 169 ribu. Padahal formasi yang tersedia hanya 4.125.

“Minat masyarakat menjadi ASN Kementerian Agama sangat tinggi. Tercatat ada 169.754 pelamar. Dari jumlah itu, 133.363 melakukan submit pendaftaran,” terang Nurudin di Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Ada 4.125 formasi yang tersedia pada seleksi calon ASN Kemenag 2023. Jumlah itu terdiri atas 68 formasi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dikhususkan bagi calon dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Selain itu, ada 3.833 formasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kategori Teknis, dan 224 calon PPPK untuk kategori Tenaga Kesehatan.

“Jumlah pelamar terbanyak ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 18.990 pelamar,” urai Nurudin.