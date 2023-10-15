Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Transportasi di Indonesia yang Sudah Punah

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |21:01 WIB
5 Transportasi di Indonesia yang Sudah Punah
Transportasi Punah di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Transportasi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Namun, ada beberapa transportasi yang kini telah punah. Mulai dari helicak hingga lori wagon.

Transportasi sangat berguna dalam membantu aktivitas masyarakat khususnya di kota-kota besar.

Melansir dari Instagram @ditjen_hubdat, Minggu (15/10/2023), terdapat lima daftar transportasi darat yang sudah punah di Indonesia, antara lain:

1. Helicak

Helicak merupakan singkatan dari helikopter dan becak. Transportasi ini mulai beroperasi di Jakarta pada Maret 1971 hingga 1987.

2. Oplet

Oplet merupakan transportasi umum yang populer sekitar tahun 1950. Namun, oplet harus berhenti beroperasi sejak tahun 1979.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement