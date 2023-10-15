5 Transportasi di Indonesia yang Sudah Punah

JAKARTA - Transportasi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Namun, ada beberapa transportasi yang kini telah punah. Mulai dari helicak hingga lori wagon.

Transportasi sangat berguna dalam membantu aktivitas masyarakat khususnya di kota-kota besar.

Melansir dari Instagram @ditjen_hubdat, Minggu (15/10/2023), terdapat lima daftar transportasi darat yang sudah punah di Indonesia, antara lain:

1. Helicak

Helicak merupakan singkatan dari helikopter dan becak. Transportasi ini mulai beroperasi di Jakarta pada Maret 1971 hingga 1987.

2. Oplet

Oplet merupakan transportasi umum yang populer sekitar tahun 1950. Namun, oplet harus berhenti beroperasi sejak tahun 1979.