6 Fakta Perang Israel vs Hamas hingga 15 Produk Israel Diboikot

JAKARTA - Konflik sengit antara Israel dan Hamas di Gaza tidak hanya mengguncang stabilitas di Timur Tengah. Dampaknya menjalar ke panggung ekonomi global, mempengaruhi sektor investasi dan perdagangan internasional.

Berdasarkan catatan Okezone, pada Senin (16/10/2023), berikut ini fakta-fakta seputar konflik Israel-Hamas dan dampaknya, termasuk 15 produk Israel yang menjadi sasaran boikot:

1. Investasi Global Terpengaruh

Pendukung Israel, termasuk Amerika Serikat, memicu perubahan dalam pasar investasi global. Oleh karena itu, banyak Investor beralih ke instrumen investasi yang lebih aman sebagai respon terhadap ketidakpastian konflik ini.

2. Harga Minyak Dunia

Harga minyak dunia yang mengalami apresiasi, berpotensi meningkatkan inflasi, terutama di negara konsumen minyak seperti AS dan Eropa. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, mengatakan.