Perang Israel vs Hamas, Ini Dampaknya ke Ekonomi Palestina

JAKARTA - Gaza dan Tepi Barat telah lama menjadi pusat perhatian dunia, terutama dalam konteks ketegangan politik dan keamanan yang tak berkesudahan antara Israel dan Hamas Palestina.

Konflik berkecamuk di wilayah ini telah memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Palestina. Namun, potensi dampak ekonomi yang mungkin terjadi jika Presiden Palestina gagal dalam memenangkan dukungan donor untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini.

Pada tahun-tahun terakhir, Palestina telah menghadapi berbagai krisis ekonomi yang mengancam stabilitas wilayah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ekonomi Palestina adalah bergantungnya Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) pada bantuan luar negeri. Bantuan ini mendukung berbagai sektor penting, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri dan program keamanan.

Melansir situs the Economist, Minggu (15/10/2023), jika Presiden Palestina tidak berhasil dalam mendapatkan dukungan donor untuk melanjutkan program keamanan dan pelayanan publik, maka Palestina dapat berada di ambang krisis keuangan yang mengancam kestabilan seluruh wilayah.

Dalam beberapa bulan terakhir, PA telah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai negeri, dan ada tanda-tanda donor luar negeri mulai meragukan tingkat korupsi dan transparansi PA.