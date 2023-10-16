Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masa Jabatan Diperpanjang, Segini Harta Kekayaan Pj Gubernur DKI Heru Budi yang Punya 12 Tanah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |13:49 WIB
Masa Jabatan Diperpanjang, Segini Harta Kekayaan Pj Gubernur DKI Heru Budi yang Punya 12 Tanah
Harta Kekayaan Pj Gubernur Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang masa jabatannya diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.

Seharusnya, masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera berakhir pada 17 Oktober 2023. Namun, kini diperpanjang 1 tahun.

Sebagai pejabat negara, Heru tentu melaporkan harta kekayaannya. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2023, Heru tercatat mempunyai harta kekayaan Rp36.260.704.081 atau Rp36,2 miliar.

Harta kekayaan Heru ini terdiri dari 12 tanah dan bangunan senilai Rp22.270.346.868 atau Rp22,2 miliar. Tanah dan bangunan ini tersebar di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Karawang hingga Sleman.

Alat transportasi dan mesin mencapai Rp1.303.336.200 atau Rp1,3 miliar. Kendaraan yang paling mahal adalah motor Harley Davidson Rp440 juta.

Heru mempunyai harta bergerak lainnya Rp617.450.000, surat berharga Rp218.155.000, kas dan setara kas Rp11.731.216.013 atau Rp11,7 miliar, harta lainnya Rp925.000.000.

Heru juga tercatat mempunyai utang Rp804.800.000, sehingga total harta kekayaan Heru mencapai Rp36.260.704.081 atau Rp36,2 miliar. Perlu diingat, LHKPN ini dilaporkan Heru Budi saat masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement