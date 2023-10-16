Perputaran Uang MotoGP Mandalika 2023 Tembus Rp914 Miliar

JAKARTA - Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dessy Ruhati menyatakan bahwa estimasi sementara perputaran uang dalam gelaran MotoGP seri Mandalika mencapai Rp914 miliar.

“Estimasi perputaran uang, penjualan tiket MotoGP dan pengeluaran dari penonton atau wisatawan yang hadir adalah sebesar Rp914 miliar, yang merupakan hasil sementara karena proses penghitungan masih berlangsung hingga sekarang,” ujar Dessy dalam The Weekly Brief with Sandi Uno dikutip Antara, Senin (16/10/2023).

BACA JUGA: Sri Mulyani Minta Penerapan Pajak ke Ojol dan Online Shop Lewat Skema Kerja Sama

Dirinya menyebut, gelaran ini mampu meraup hasil penjualan tiket sebesar Rp73 miliar serta pengeluaran (spending) wisatawan yang mencapai kurang lebih Rp841 miliar.

Gelaran yang dihadiri kurang lebih oleh 102.929 pengunjung ini, lanjut dia, mencatat pengeluaran para pengunjung yang mampu merogoh dana sekitar Rp5-10 juta per hari.

Dari sisi akomodasi, dirinya melaporkan pada zona satu hingga tiga yakni di Mandalika, Praha dan Kota Mataram tingkat okupansi mencapai 100 persen dengan kenaikan harga mencapai 2-3 kali lipat dari harga normal.