Ternyata Segini Modal Jadi Agen BRILink

JAKARTA – Agen BRILink merupakan program perluasan perbankan tanpa kantor yang didirikan oleh BRI.

Agen BRILink membuka layanan transaksi perbankan untuk Masyarakat secara realtime dengan menggunakan fitur mini ATM BRI atau BRILink Mobile.

BACA JUGA:

Program ini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi keuangan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Ketiadaan atau jarak bank dan ATM dari rumah menjadi salah satu kendala mereka saat ingin melakukan transaksi perbankan.

BACA JUGA:

Berkat kehadiran agen BRILink, masyarakat di pelosok bisa memanfaatkan layanan seperti di bank atau ATM.

Adapun, harus mengetahui biaya dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa membuka gerai atau agen BRILink. Lantas, berapakah modal yang perlu dikeluarkan agar bisa menjadi penyedia transaksi BRILink?