HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Modal Jadi Agen BRILink

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:13 WIB
Ternyata Segini Modal Jadi Agen BRILink
Modal jadi agen BRILink. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Agen BRILink merupakan program perluasan perbankan tanpa kantor yang didirikan oleh BRI.

Agen BRILink membuka layanan transaksi perbankan untuk Masyarakat secara realtime dengan menggunakan fitur mini ATM BRI atau BRILink Mobile.

Program ini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi keuangan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Ketiadaan atau jarak bank dan ATM dari rumah menjadi salah satu kendala mereka saat ingin melakukan transaksi perbankan.

Berkat kehadiran agen BRILink, masyarakat di pelosok bisa memanfaatkan layanan seperti di bank atau ATM.

Adapun, harus mengetahui biaya dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa membuka gerai atau agen BRILink. Lantas, berapakah modal yang perlu dikeluarkan agar bisa menjadi penyedia transaksi BRILink?

