HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Harga Batu Bara Acuan Terbaru di Sini!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:06 WIB
Cek Harga Batu Bara Acuan Terbaru di Sini!
Harga Batu Bara Acuan. (Foto :Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk Agustus 2023 yang tertuan dalam Ketentuan trsebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 290.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Oktober tahun 2023 tertanggal 16 Oktober 2023.

Dalam Kepmen tersebut, Pemerintah mengkategorikan HBA menjadi 4 komoditas. Pertama, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26% total sulphur 0,66% dan ash 7,94% yaitu USD123,96 per ton, turun dari USD133,13 per ton pada Agustus 2023.

Kemudian untuk HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75% dan Ash 6,04% berada di harga USD81,38 per ton atau menurun drastis jika dibandingkan dengan harga bulan lalu yang tercatat USD89,11 per ton.

Selanjutnya, untuk HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23% dan Ash 3,90% berada di harga USD50,41 per ton atau turun kembali dibandingkan bulan Agustus 2023 yang berada di harga USD53,83.

Terakhir, untuk HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24% dan Ash 3,88% berada di harga USD25,50 per ton atau turun tipis dari bulan sebelumnya sebesar USD31,82 per ton.

Halaman:
1 2
