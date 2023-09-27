Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Kejar Target Penurunan Emisi Karbon 290 Juta Ton

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:57 WIB
PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Kejar Target Penurunan Emisi Karbon 290 Juta Ton
Komitmen PLN dalam Mencapai Target Net Zero Emission. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan komitmennya dalam mendukung transisi energi di Tanah Air. Salah satunya dengan pensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan, penghentian operasional PLTU di Indonesia dapat menurunkan emisi karbon dioksida hingga mencapai target 290 juta ton pada 2030.

"Kalau misalnya diminta menjadi 290 juta ton CO2, salah satu-satunya memang harus ada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimatikan. Itu memang bisa dimatikan, bisa saja, secara teknis itu bisa dilakukan," kata Kamia, dikutip dari Antara, Rabu (27/9/2023).

Meskipun begitu, dibutuhkan biaya yang besar untuk memensiunkan salah satu PLTU di Indonesia. Dengan demikian, Kamia menyampaikan Indonesia perlu mengandalkan bantuan atau dukungan pendanaan dari pihak internasional, seperti Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil atau Just Energi Transition Partnership (JETP) yang berkomitmen memberikan dana bantuan sebesar USD20 miliar atau setara Rp300-an triliun.

Kamia melanjutkan, pada 2021 PLN berkomitmen mendukung target Emisi Nol Bersih pada 2060.

“Jadi masa itu (PLN) termasuk satu dari enam utilitas di Asia Pasifik yang pertama kali menyatakan komitmen tersebut. Jadi sebenarnya tanpa ada JETP pun kita sudah memiliki ambisi ke sana,” ujarnya.

PLN juga memiliki rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang lebih mengutamakan energi terbarukan dibanding energi fosil. Itu adalah RUPTL pertama sepanjang sejarah Indonesia yang memfokuskan diri pada energi hijau.

RUPTL tersebut merencanakan sebanyak 20,9 gigawatt atau 52 persen kapasitas pembangkit listrik yang dibangun tahun 2021-2030 berasal dari energi terbarukan.

Pada sisi lain, JETP menargetkan emisi pada tahun 2030 tidak lebih dari 290 metrik ton CO2. Pemensiunan dini pembangkit berbasis batu bara pun tak terelakkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161370/panas_bumi-67Bu_large.jpg
RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160371/plts-fiHo_large.jpg
Transisi Energi Baru Terbarukan RI Capai 2.300 MW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159371/ebt-QvDp_large.jpg
ICDX Ungkap Renewable Energy Certificate Miliki Manfaat Bagi Pembangkit Listrik EBT, Pembeli dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153837/plts-6yia_large.jpg
Tarik Investor, RI Bangun PLTS di KEK Sei Mangkei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/11/3152081/rod_brazier-Nzkh_large.jpg
Australia Luncurkan Pendanaan Transisi Iklim untuk Kembangkan Energi Terbarukan di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement