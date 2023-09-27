PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Kejar Target Penurunan Emisi Karbon 290 Juta Ton

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan komitmennya dalam mendukung transisi energi di Tanah Air. Salah satunya dengan pensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan, penghentian operasional PLTU di Indonesia dapat menurunkan emisi karbon dioksida hingga mencapai target 290 juta ton pada 2030.

"Kalau misalnya diminta menjadi 290 juta ton CO2, salah satu-satunya memang harus ada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimatikan. Itu memang bisa dimatikan, bisa saja, secara teknis itu bisa dilakukan," kata Kamia, dikutip dari Antara, Rabu (27/9/2023).

Meskipun begitu, dibutuhkan biaya yang besar untuk memensiunkan salah satu PLTU di Indonesia. Dengan demikian, Kamia menyampaikan Indonesia perlu mengandalkan bantuan atau dukungan pendanaan dari pihak internasional, seperti Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil atau Just Energi Transition Partnership (JETP) yang berkomitmen memberikan dana bantuan sebesar USD20 miliar atau setara Rp300-an triliun.

Kamia melanjutkan, pada 2021 PLN berkomitmen mendukung target Emisi Nol Bersih pada 2060.

“Jadi masa itu (PLN) termasuk satu dari enam utilitas di Asia Pasifik yang pertama kali menyatakan komitmen tersebut. Jadi sebenarnya tanpa ada JETP pun kita sudah memiliki ambisi ke sana,” ujarnya.

PLN juga memiliki rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang lebih mengutamakan energi terbarukan dibanding energi fosil. Itu adalah RUPTL pertama sepanjang sejarah Indonesia yang memfokuskan diri pada energi hijau.

RUPTL tersebut merencanakan sebanyak 20,9 gigawatt atau 52 persen kapasitas pembangkit listrik yang dibangun tahun 2021-2030 berasal dari energi terbarukan.

Pada sisi lain, JETP menargetkan emisi pada tahun 2030 tidak lebih dari 290 metrik ton CO2. Pemensiunan dini pembangkit berbasis batu bara pun tak terelakkan.