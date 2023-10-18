Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

140 Importir Kantongi Izin Impor Bawang Putih, Plt Mentan: Tak Ada Permainan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:11 WIB
140 Importir Kantongi Izin Impor Bawang Putih, Plt Mentan: Tak Ada Permainan
Impor bawang putih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi membuka nama-nama importir bawang putih yang sudah mendapat Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, jumlah importir yang masuk daftar tahun ini mencapai 140.

"Saya akan buka transparan siapa saja importirnya dari 140 yang ada. Langkah ini diperlukan karena kemarin ada suara yang mengatakan hanya satu dua importir saja yang mendapat RIPH. Jadi orang itu suka membuat opini sendiri. Nah kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).

Arief mengatakan, dari 140 perusahaan itu beberapa di antaranya ada yang diminta untuk melakukan wajib tanam sebagai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Tak lupa, Arief juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari 3 kali.

"Mereka yang lebih dari tiga kali wajib tanam akan mendapat reward berupa mendapatkan lebih banyak RIPH. Iya dong supaya lebih fair," katanya.

Arief mengatakan yang diperlukan saat ini adalah melakukan pembatasan importasi di Kementerian Perdagangan supaya tidak terjadi overstock sehingga antara kebutuhan dan stok sama-sama mencukupi. Sebagai informasi, kebutuhan bawang putih secara nasional rata-rata mencapai 620 ribu ton per tahun.

Halaman:
1 2
