Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Cari Harga Minyak Murah di Tengah Perang Israel-Hamas

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:04 WIB
Pertamina Cari Harga Minyak Murah di Tengah Perang Israel-Hamas
Pertamina Cari Harga Minyak Murah di Tengah Perang Israel-Hamas. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mulai mengantisipasi dampak perang Timur Tengah yang terjadi antara Hamas-Israel. Di mana dampaknya mempengaruhi pasokan minyak.

Untuk mengantisipasi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang menjajaki beberapa negara untuk mencari harga minyak mentah yang lebih murah seperti negara-negara di Timur Tengah lainnya hingga Afrika. Sebab seperti diketahui, Indonesia lebih banyak mengimpor minyak ke negara Nigeria dan Arab Saudi.

"Sebenarnya Pertamina bisa melakukan lelang, kedua dilakukan business to business (b2b) atau government to government (g2g) atau government to business (g2b). Sekarang pertamina sedang menjajaki beberapa negara untuk mencari crude yang lebih murah," jelasnya ketika ditemui di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Diakui Djoko, Rusia sejatinya menawarkan harga minyak mentah yang lebih murah. Namun karena adanya konflik Rusia-Ukraina maka pemerintah Indonesia mengurungkan niat untuk impor dari negara tersebut dan mencari alternatif negara lain.

"Sebetulnya Rusia menawarkan lebih murah tapi karena ada konflik Ukraina dan Rusia, kita sudahlah daripada nanti bermasalah di kemudian hari kita cari ke tempat lain," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kementerian ESDM Tutuka Ariadji juga mengaku terbuka untuk mencari sumber-sumber minyak mentah baru untuk menghindari permasalahan pasokan.

Tutuka menegaskan, dirinya tidak membatasi negara mana saja yang akan menjadi sumber minyak Indonesia selanjutnya selama energy security terpenuhi dan terjangkau, karena prioritas utamanya ialah pasokan energi yang harganya dapat terjangkau oleh masyarakat. Katanya, Indonesia juga telah memiliki Dewan Energi Nasional (DEN) yang bertugas menganalisis dan menyiapkan cadangan strategi dan operasinal untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement