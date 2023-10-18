Begini Progres Pembangunan KEK MNC Lido City

BOGOR - PT MNC Land Tbk (KPIG) mengungkapkan progres pembangunan KEK MNC Lido City kepada para analis dari berbagai perusahaan Sekuritas Indonesia di KEK MNC Lido City, Bogor. MNC Land menyampaikan seluruh perencanaan yang telah dan akan dilakukan di kawasan tersebut.

"Kegiatan hari ini merupakan bagian tugas dari perusahaan terbuka, yang kita tahu MNC Land adalah perusahaan terbuka yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia. Nah sehingga kewajiban kita untuk mengupdate progres baik itu apa yang direncanakan atau setelah kita laksanakan," kata Direktur Utama PT MNC Land Tbk M Budi Rustanto kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

MNC Land mempresentasikan mengenai apa saja yang sudah dilakukan dan dicapai kepada para analis perusahaan sekuritas. Seperti KEK MNC Lido City ini yang menciptakan kawasan baru yang akan menarik para turis lokal maupun asing.

"KEK Lido ini merupakan kawasan ekonomi berbasis entertaiment and hospitality. Jadi yang kita bangun sebenarnya satu kawasan yang mencipatakan suatu destinasi baru sehingga para turis lokal maupun asing akan melihat Lido, sebagai suatu kawasan yang harus didatangi. Itu merupakan membantu program pemerintah menaikan devisa dari turis. Nah sehingga keunggulannya adalah semua produk yang kita bangun di kawasan Lido itu adalah produk atau proyek yang tujuannya menarik wisatawan yang hadir di sini merasa nyaman, fasilitasnya juga baik semuanya dalam first class service," ungkapnya.

Diharapkan, seluruh proyek KEK MNC Lido City ini berjalan dengan lancar dan sesuai target. Sehingga, pada tahun depan para turis sudah berdatangan.