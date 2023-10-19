Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Muamalat: Minat Beli Nasabah pada Reksa Dana Terproteksi Syariah Sangat Tinggi

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:42 WIB
Bank Muamalat: Minat Beli Nasabah pada Reksa Dana Terproteksi Syariah Sangat Tinggi
Bank Muamalat Gelar Muamalat Hijrah Investment Forum 2023. (Foto: okezone.com/Bank Muamalat)
JAKARTA PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggelar Muamalat Hijrah Investment Forum 2023 untuk memacu pertumbuhan produk reksa dana terproteksi syariah. Kegiatan ini dilaksanakan hari ini di Hotel Sultan, Jakarta.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, Investment Forum 2023 dilaksanakan sebagai respon atas tingginya animo nasabah untuk membeli reksa dana terproteksi syariah Bank Muamalat. Hal ini terlihat dari jumlah investor per September 2023 yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Minat beli nasabah terhadap produk reksa dana terproteksi sangat tinggi karena sesuai dengan karakter dan profil risiko nasabah Bank Muamalat. Mereka mengutamakan aspek kesyariahan, return yang optimal, fitur kupon, serta risiko yang terukur dan manageable,” ujarnya, Kamis (19/10/2023).

Pada akhir Agustus 2023 lalu Agen Penjual Reksa Dana (APERD) FUNDtastic+ memberikan penghargaan kepada Bank Muamalat karena telah berhasil menumbuhkan AUM dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 200% setiap bulannya dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir.

Dedy menjelaskan, produk reksa dana syariah baru diluncurkan ke publik pada Juni 2022. Sejak saat itu perkembangannya sangat signifikan baik dari sisi penjualan, dana kelolaan maupun jumlah investor.

Bank Muamalat juga memiliki inovasi berupa Gerai Reksa Dana Syariah yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Gerai Reksa Dana Syariah di Muamalat DIN merupakan sebuah layanan yang ditujukan kepada nasabah Bank Muamalat untuk dapat melakukan transaksi pendaftaran, pembelian, penjualan, dan pemantauan atas produk reksa dana syariah.

