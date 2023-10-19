Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Brunei Darussalam Belajar Pengelolaan Dana Pensiun dari RI

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:23 WIB
Brunei Darussalam Belajar Pengelolaan Dana Pensiun dari RI
Brunei belajar cara pengelolaan dana pensiun ke RI (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Brunei Darussalam belajar cara pengelolaan dana pensiun dan jaminan sosial di Indonesia. Delegasi Tabung Amanah Pekerja (TAP) Brunei Darussalam mengunjungi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Taspen dan TAP Brunei Darussalam bertukar pengetahuan dan pengalaman antar kedua lembaga dalam pengelolaan dana pensiun dan asuransi bagi peserta, serta menjadi ruang diskusi mengenai praktik terbaik dalam pelayanan jaminan sosial dan kesejahteraan peserta.

Utusan delegasi TAP yang hadir, antara lain Chief Strategic Officer Employees Trust Fund Siti Zulailah Haji Abdullah, Chief Technology Officer Employees Trust Fund Zarina Zakaria, Risk Controller Employees Trust Fund Nur Hamizah Haji Mohd Zali dan Strategic Policy Specialist Employees Trust Fund Sia Yong See.

“Kami mengapresiasi kunjungan delegasi Tabung Amanah Pekerja Brunei Darussalam. TASPEN memiliki pengalaman pengelolaan jaminan sosial selama 60 tahun. Semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan jaminan di Negara Brunei Darussalam,” papar Direktur Perencanaan dan Aktuaria Taspen Feb Sumandar, Kamis (19/10/2023).

