HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Hong Kong Dalami Potensi Investasi di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:37 WIB
Pengusaha Hong Kong Dalami Potensi Investasi di Indonesia
Pengusaha Hong Kong jajaki peluang investasi di RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha Hong Kong mendalami potensi investasi di Indonesia. Dalam Gala Dinner di Hotel Park Hyatt Jakarta, pengusaha Hong Kong memperkuat hubungan bisnis di Indonesia.

Vice President Indonesia Chamber of Commerce in Hong Kong (Kadin Hong Kong), Brian Chan menjelaskan pada acara Gala Dinner tersebut setidaknya hadir 40 delegasi pengusaha dari Hong Kong sekaligus melihat lebih jauh potensi investasi di Indonesia.

"kami ingin mendatangkan lebih banyak bisnis dari Hong Kong ke Indonesia. Kami ingin mereka memahami apa yang ada di Indonesia, salah satu peluangnya," ujar Brian usai acar Gala Dinner di Park Hyatt Jakarta, Rabu (18/10/2023) Malam.

Selain pengusaha asal Hong Kong, turut hadir juga dalam kegiatan Gala Dinner tersebut para pelaku usaha di Indonesia. Selain investasi langsung, harapannya pengusaha Hong Kong juga bisa menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha di dalam negeri.

"Saya rasa penting bagi mereka untuk melihat langsung sekaligus berhubungan langsung dengan para pengusaha di Indonesia," lanjutnya.

Lebih lanjut, Brian menjelaskan para pengusaha Hong Kong yang hadir itu memiliki latar belakang bisnis beragam. Sehingga banyak peluang kerjasama yang dapat di jajaki dengan pelaku industri di tanah air. Mulai dari pengusaha yang bergerak di bidang teknologi seperti e-commerce, manufaktur, pendidikan, kosmetik, konstruksi bahan bangunan, hingga bidang keamanan.

Halaman:
1 2
