Rupiah Makin Anjlok ke Level Rp15.852/USD, BI Bisa Apa?

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:51 WIB
JAKARTA - Rupiah kembali mengalami pelemahan seiring dengan pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada siang ini, Kamis (19/10/2023).

Angka kurs Rupiah mencapai Rp15.852/USD berdasarkan hasil pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 14.30 WIB.

Dengan asesmen menyeluruh secara jeli atas risiko yang terjadi ke depan, Hasil RDG BI pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps ke 6%.

Demikian pula suku bunga Deposit Facility naik 25 bps menjadi sebesar level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi sebesar 6,75%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan kenaikan suku bunga BI7DRR sebesar 6% ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global.

