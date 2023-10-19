Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadiri Saudi-Indonesian Roundtable Meeting, Mendag: Kerja Sama Kedua Negara Saling Memberi Manfaat

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:17 WIB
Hadiri Saudi-Indonesian Roundtable Meeting, Mendag: Kerja Sama Kedua Negara Saling Memberi Manfaat
Mendag Hadiri Saudi-Indonesian Roundtable Meeting. (Foto: Okezone.com/Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zukifli Hasan mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia. Kinerja perdagangan antara kedua negara terus meningkat dan saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Hal ini disampaikan Mendag dalam acara Saudi-Indonesian Roundtable Meeting Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Federation of Saudi Chambers (FSC) yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi.

“Arab Saudi selalu menjadi mitra dagang yang sangat penting bagi Indonesia. Hingga saat ini, kinerja perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi selalu menunjukkan hasil positif. Pada 2022, total perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD7,51 miliar atau meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Mendag, Kamis (19/10/2023).

Menurut Mendag, selama lima tahun terakhir (2018-2022), nilai perdagangan perdagangan kedua negara terus tumbuh pada tingkat tahunan sebesar lima persen.

“Berkaca pada hal tersebut, kami meyakini masih banyak ruang bagi kedua negara untuk terus memanfaatkan peluang yang ada,” ujarnya.

Indonesia saat ini bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup pembangunan infrastruktur komprehensif di seluruh Indonesia. Demikian pula dengan Arab Saudi yang sedang dalam proses mencapai Visi Saudi 2030, yang bertujuan untuk membangun perekonomian yang dinamis dan beragam serta berkolaborasi dengan pengusaha Indonesia dalam menciptakan bisnis baru.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
