Hunian Terjangkau untuk Generasi Milenial dan Gen Z

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:01 WIB
Hunian Terjangkau untuk Generasi Milenial dan Gen Z
Pinhome dan Ruma.ID garap proyek hunian terjangkau (Foto: Pinhome)
A
A
A

JAKARTA - Pinhome bersama Ruma.id menggarap proyek hunian terjangkau untuk generasi milenial dan gen Z. Keduanya secara resmi melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MOU) pembuatan proyek perumahan terjangkau bagi Milenial & Gen Z.

Dengan menggabungkan keahlian Ruma.id dalam pengembangan perumahan urban yang inovatif dan berpusat pada kebutuhan pasar, berpadu dengan solusi real estate berbasis teknologi dari Pinhome, kerjasama ini akan menciptakan standar baru rumah berkualitas dan terjangkau di Indonesia.

"Sebagai pionir di bidang masing-masing, sinergi antara Pinhome dan Ruma.id akan membuka peluang baru untuk mengubah pasar perumahan," kata CEO Pinhome Dayu Dara, Jumat (20/10/2023).

"Tidak hanya mendukung penanaman modal dan bertindak sebagai platform penjualan, kekuatan kami dalam jaringan dan ekosistem dengan lebih dari 28.000 agen terpercaya, akses kemitraan finansial lebih dari 30 bank, serta pemasaran yang masif dan adanya layanan home service akan membuat kerja sama ini semakin menjanjikan,” imbuhnya.

Terkait Milenial & Gen Z yang menjadi sasaran utama, Dara menyebut saat ini ada lebih dari 6 Juta pencari property dalam ekosistem Pinhome yang mayoritas termasuk generasi tersebut.

“Mereka bisa mendapatkan opsi pilihan rumah baru yang terjangkau, dengan desain inovatif khas Ruma.id, yang tentunya juga terintegrasi dengan layanan kemitraan finansial dan home service bergaransi.”

Halaman:
1 2
