Relokasi Penjara Jadi Kawasan Perumahan, Prabowo Bentuk Satgas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk merelokasi penjara di Jakarta. Nantinya lahan bekas penjara tersebut dibangun kawasan perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi merupakan upaya penyediaan hunian di kawasan perkotaan sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih dekat untuk mobilitas ke kantor. Diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga mendorong penggunaan transportasi publik yang sudah terintegrasi.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo kepada wong cilik di sektor perumahan. Tadi malam saya berbincang dengan beliau juga memberikan masukan konkret yang bagaimana kita sudah bentuk Satgas Penjara Menjadi Rumah, itu arahan beliau," ujarnya di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

1. Relokasi Lapas

Menurut Maruarar, beberapa Lapas yang berada di Jakarta seperti Lapas Cipinang dan Rutan Salemba punya kawasan yang cukup luas. Rencananya, tahanan yang berada di kedua lapas tersebut akan dipindahkan ke luar tempat lain, dan bangunannya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian.

Pria yang akrab disapa Ara itu sudah menemui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan di Jakarta.

Maruarar mengatakan beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar Pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya.