Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Relokasi Penjara Jadi Kawasan Perumahan, Prabowo Bentuk Satgas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |12:28 WIB
Relokasi Penjara Jadi Kawasan Perumahan, Prabowo Bentuk Satgas
Relokasi Penjara Jadi Kawasan Perumahan, Prabowo Bentuk Satgas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk merelokasi penjara di Jakarta. Nantinya lahan bekas penjara tersebut dibangun kawasan perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi merupakan upaya penyediaan hunian di kawasan perkotaan sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih dekat untuk mobilitas ke kantor. Diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga mendorong penggunaan transportasi publik yang sudah terintegrasi.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo kepada wong cilik di sektor perumahan. Tadi malam saya berbincang dengan beliau juga memberikan masukan konkret yang bagaimana kita sudah bentuk Satgas Penjara Menjadi Rumah, itu arahan beliau," ujarnya di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

1. Relokasi Lapas

Menurut Maruarar, beberapa Lapas yang berada di Jakarta seperti Lapas Cipinang dan Rutan Salemba punya kawasan yang cukup luas. Rencananya, tahanan yang berada di kedua lapas tersebut akan dipindahkan ke luar tempat lain, dan bangunannya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian.

Pria yang akrab disapa Ara itu sudah menemui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan di Jakarta.

Maruarar mengatakan beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar Pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/470/3106990/erick-4HI2_large.jpg
Erick Thohir Ingin Hunian TOD Diperluas ke Kawasan Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/470/3079436/ridwan-kamil-siapkan-hunian-gen-z-di-pasar-tanah-abang-B2COA7h9kp.jpg
Ridwan Kamil Siapkan Hunian Gen Z di Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/470/2904823/hunian-terjangkau-untuk-generasi-milenial-dan-gen-z-LlzXli5Tnw.jpg
Hunian Terjangkau untuk Generasi Milenial dan Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/27/470/2804452/penampakan-pembangunan-hunian-pasca-bencana-longsor-di-natuna-pakai-teknologi-tahan-gempa-odzMigCx77.png
Penampakan Pembangunan Hunian Pasca-Bencana Longsor di Natuna, Pakai Teknologi Tahan Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/470/2798150/jokowi-minta-hunian-milenial-nempel-stasiun-diperbanyak-KFXcuPeJeL.jpg
Jokowi Minta Hunian Milenial Nempel Stasiun Diperbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/470/2797925/resmikan-hunian-milenial-di-depok-jokowi-ide-besar-untuk-kota-kota-macet-j2nc57miq7.jpg
Resmikan Hunian Milenial di Depok, Jokowi: Ide Besar untuk Kota-Kota Macet
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement