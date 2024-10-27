Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ridwan Kamil Siapkan Hunian Gen Z di Pasar Tanah Abang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:33 WIB
Ridwan Kamil Siapkan Hunian Gen Z di Pasar Tanah Abang
Ridwan Kamil siapkan hunian untuk gen Z di Pasar Tanah Abang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) menyiapkan hunian untuk Gen Z di atas Pasar Tanah Abang.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024). Kang Emil, sapaan akrabnya, menjelaskan, ide itu terbesit kala dirinya melakukan blusukan ke Pasar Tanah Abang.

"Saya menemukan data waktu saya blusukan ke Tanah Abang, masih ada Tanah Pasar Jaya yang satu lantai," tuturnya.

Atas dasar itu, Kang Emil memiliki konsep hunian di atas Pasar Tanah Abang. Dengan konsep itu, ia menilai, anak-anak di sekitar Pasar Tanah Abang bisa tetap tinggal di tanah kelahirannya.

"Sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang," terang Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil bertekad akan membuat festival Pasar Tanah Abang. Tujuannya, agar Pasar Tanah Abang bisa go internasional.

