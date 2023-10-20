Suku Bunga Acuan BI Naik, Siap-Siap KPR Melambung Tinggi

JAKARTA – Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%. Kenaikan suku bunga ini akan berdampak pada kredit perbankan terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 6% akan memberikan dampak terhadap industri properti di air.

BACA JUGA: Berapa Lama Tenor KPR Rumah

Joko mengakui saat ini industri properti belum pulih sepenuhnya pasca adanya pandemi covid 19 hingga konflik geopolitik yang saat ini masih terus berlangsung. Hal itu akhirnya memberi tekanan tekanan terhadap kondisi ekonomi global maupun nasional.

"Kita pengusaha dalam negeri, biasanya kenaikan suku bunga BI ini inline dengan kenaikan suku bunga kredit, otomatis dari situ pastinya target-target realisasi pasti terpengaruh," ujar Joko saat dihubungi MNC Portal, Jumat (20/10/2023).

Joko menjelaskan saat ini kondisi pasar properti, khususnya perumahan, di tanah air sendiri dari sisi penjualan baru pulih sekitar 70% jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi covid 19. Sehingga masih ada beberapa produk yang belum terserap karena belum pulihnya daya beli masyarakat.