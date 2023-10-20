Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Suku Bunga Acuan BI Naik, Siap-Siap KPR Melambung Tinggi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:42 WIB
Suku Bunga Acuan BI Naik, Siap-Siap KPR Melambung Tinggi
Kenaikan suku bunga acuan bedampak pada KPR (Foto: shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%. Kenaikan suku bunga ini akan berdampak pada kredit perbankan terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 6% akan memberikan dampak terhadap industri properti di air.

Joko mengakui saat ini industri properti belum pulih sepenuhnya pasca adanya pandemi covid 19 hingga konflik geopolitik yang saat ini masih terus berlangsung. Hal itu akhirnya memberi tekanan tekanan terhadap kondisi ekonomi global maupun nasional.

"Kita pengusaha dalam negeri, biasanya kenaikan suku bunga BI ini inline dengan kenaikan suku bunga kredit, otomatis dari situ pastinya target-target realisasi pasti terpengaruh," ujar Joko saat dihubungi MNC Portal, Jumat (20/10/2023).

Joko menjelaskan saat ini kondisi pasar properti, khususnya perumahan, di tanah air sendiri dari sisi penjualan baru pulih sekitar 70% jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi covid 19. Sehingga masih ada beberapa produk yang belum terserap karena belum pulihnya daya beli masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179876/bank_indonesia-cp26_large.jpg
BI: R&I Pertahankan Peringkat Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement