Berapa Lama Tenor KPR Rumah

JAKARTA - Berapa lama tenor KPR rumah? Tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama.

Akan tetapi dalam hal ini, bank biasanya menawarkan beberapa tenor dengan jangka yang berbeda. Dengan demikian, tenor maksimal KPR juga akan berbeda tergantung dengan jenis yang akan diambil nantinya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencana perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah (KPR), hal ini bisa menjadi angin segar bagi kita semua. Terutama, bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang ingin segera memiliki rumah idaman tapi selalu terkendala dengan masalah penghasilan yang pas-pasan.

Lalu maksimal berapa lama tenor KPR rumah?

Dilansir dari sumber informasi Okezone pada, Jumat (13/10/2023) bahwa tenor KPR rumah maksimal hingga 30 tahun. Jika dibanding dengan sebelumnya yang tenor hanya mencapai 20 tahun atau 25 tahun maksimal.