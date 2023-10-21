Ternyata Ini Negara yang Paling Banyak Investasi di Indonesia, Ada dari Tetangga

JAKARTA- Ternyata ini negara yang paling banyak investasi di Indonesia berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal III-2023 mencapai Rp374,4 triliun.

Jika ditotal realisasi investasi sejak Januari hingga September 2023 adalah sebesar Rp1.053 triliun atau sekitar 75,2% dari target Rp1.400 triliun. Rinciannya realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) di kuartal III 2023 adalah sebesar Rp196,2 triliun atau 52,4%. Sedangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp178,2 triliun atau 47,6%.

Sementara realisasi investasi dari PMA pada Januari-September 2023 tercatat Rp559,6 triliun atau 53,1%. Investasi dari PMDN sebesar Rp 493,5 triliun atau 46,9%.

Ternyata ini negara yang paling banyak investasi di Indonesia adalah Singapura dengan nilai investasi USD 3,4 miliar. Kedua adalah China dengan nilai investasi USD 2,6 miliar dan ketiga, Hong Kong dengan nilai USD 2 miliar. Kemudian, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Jepang USCD 2 miliar dan Amerika Serikat USD1,6 miliar.