HOME FINANCE HOT ISSUE

AS Kembalikan Udang RI Capai 152 Juta Ton

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |14:59 WIB
AS Kembalikan Udang RI Capai 152 Juta Ton
AS Kembalikan Udang dari RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan re-impor udang dari Amerika Serikat (AS) pada September 2025. Jumlah re-impor ini terjadi di tengah isu temuan cemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang beku Indonesia yang sebelumnya diekspor ke AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyatakan, secara keseluruhan pada September 2025, total re-impor udang Indonesia mencapai 240,54 ton dengan nilai USD2,09 juta (sekitar Rp34,7 miliar, kurs Rp16.631).

"Pada September 2025 dari catatan BPS, secara total ada re-impor udang Indonesia sebesar 240,54 ton atau senilai USD2,09 juta," kata Pudji Ismartini dalam rilis berita BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Pudji merinci bahwa mayoritas re-impor udang tersebut berasal dari AS, dengan volume mencapai 152,32 ton atau senilai USD1,26 juta.

Adapun informasi ini secara tidak langsung membenarkan adanya pengembalian signifikan udang Indonesia dari AS.

Pengembalian udang oleh AS merupakan buntut dari temuan udang beku yang diduga mengandung cemaran radioaktif Cs-137.

 

Halaman:
1 2
