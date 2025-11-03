Nilai Impor RI Tembus USD176,32 Miliar, Naik 2,62%

Impor Indonesia naik sebesar 2,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang Januari hingga September 2025 sebesar USD176,32 miliar. Angka ini naik sebesar 2,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor migas senilai USD23,75 miliar atau turun 11,21 persen. Sementara itu, impor nonmigas senilai USD152,58 miliar mengalami kenaikan 5,17 persen.

"Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai impor mencapai USD176,32 miliar atau naik 2,62% dibanding periode yang sama pada tahun lalu," ujar Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Menurut Pudji, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal.

"Sebagai penyumbang peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD35,90 miliar atau naik 19,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,36 persen," ungkap Pudji.

Sedangkan impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan elektrik dan bagiannya, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, serta kendaraan dan bagiannya.

Kemudian impor bahan baku penolong turun 0,74 persen menjadi USD124,4 miliar, begitu juga untuk impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,06 persen sehingga menjadi USD16,02 miliar.