Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nilai Impor RI Tembus USD176,32 Miliar, Naik 2,62%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |11:37 WIB
Nilai Impor RI Tembus USD176,32 Miliar, Naik 2,62%
Impor Indonesia naik sebesar 2,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang Januari hingga September 2025 sebesar USD176,32 miliar. Angka ini naik sebesar 2,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor migas senilai USD23,75 miliar atau turun 11,21 persen. Sementara itu, impor nonmigas senilai USD152,58 miliar mengalami kenaikan 5,17 persen.

"Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai impor mencapai USD176,32 miliar atau naik 2,62% dibanding periode yang sama pada tahun lalu," ujar Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Menurut Pudji, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal.

"Sebagai penyumbang peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD35,90 miliar atau naik 19,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,36 persen," ungkap Pudji.

Sedangkan impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan elektrik dan bagiannya, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, serta kendaraan dan bagiannya.

Kemudian impor bahan baku penolong turun 0,74 persen menjadi USD124,4 miliar, begitu juga untuk impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,06 persen sehingga menjadi USD16,02 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/455/3179666//tekstil-VPCD_large.jpg
Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179557//purbaya-pvKa_large.jpg
Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas: Pelaku Thrifting Nolak, Saya Tangkap Duluan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179541//menkeu_purbaya-aTQJ_large.jpeg
Sikat Importir Pakaian Bekas, Purbaya: Pelaku Dilarang Impor Seumur Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178400//garam-nX8R_large.jpg
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175628//bahlil-Wf9A_large.jpg
Terapkan Biodiesel B50 di 2026, RI Tak Lagi Impor Solar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement