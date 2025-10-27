Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas: Pelaku Thrifting Nolak, Saya Tangkap Duluan!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |14:27 WIB
Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas: Pelaku Thrifting Nolak, Saya Tangkap Duluan!
Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas: Pelaku Thrifting Nolak, Saya Tangkap Duluan! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen untuk melarang impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres, yang selama ini menjadi sumber utama bisnis thrifting di Indonesia. Dia menilai praktik tersebut merupakan bentuk impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

Purbaya menegaskan tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang menolak kebijakan pelarangan tersebut. Menurutnya, penolakan terhadap kebijakan ini justru menjadi indikasi bahwa pihak tersebut terlibat dalam praktik impor pakaian bekas.

“Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” tegas Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya bahkan menyebut tidak akan dirugikan bila ada pihak yang terang-terangan menolak, karena hal itu justru mempercepat proses penindakan hukum.

“Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa ‘saya pengimpor ilegal’ kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah akan memberikan sanksi tambahan berupa denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal. 

 

Halaman:
1 2
