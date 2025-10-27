Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tanggapi Kritik Hasan Nasbi, Purbaya: Saya Perpanjangan Tangan Presiden Prabowo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |13:52 WIB
Tanggapi Kritik Hasan Nasbi, Purbaya: Saya Perpanjangan Tangan Presiden Prabowo
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Menurut Hasan, sikap Purbaya yang kerap melontarkan kritik terbuka terhadap pejabat lain di kabinet Prabowo Subianto dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah.

Menjawab hal itu, Purbaya menegaskan bahwa langkah dan pernyataannya selama ini justru bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menyebut, hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kembali stabil setelah sempat menurun dalam beberapa bulan terakhir.

“Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah atau tidak. Dari angka terakhir, survei bulan Oktober menunjukkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah stabil lagi,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang tegas dan gaya komunikasinya yang dinilai blak-blakan justru berhasil mengembalikan sentimen positif publik terhadap pemerintah, terutama setelah gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Memang kebijakan yang kita ambil ada yang dianggap drastis, agak ceplas-ceplos, tapi justru ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Stabilitas pemerintahan sekarang amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu,” ujarnya, merujuk pada Hasan Nasbi.

 

Halaman:
1 2
