Neraca Dagang RI Surplus 65 Bulan Berturut-turut, September Tembus USD4,34 Miliar

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD4,34 miliar pada September 2025. Surplus ini menjadi yang ke-65 bulan berturut-turut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, nilai surplus ini terjadi selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas yaitu sebesar USD5,99 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar USD1,64 miliar dengan komoditas penyumbangnya adalah hasil minyak dan minyak mentah.

Secara kumulatif Januari hingga September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar USD33,48 miliar.

"Surplus sepanjang Januari hingga September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar USD47,20 miliar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar USD13,71 miliar," ungkap Pudji.