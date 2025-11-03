Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang RI Surplus 65 Bulan Berturut-turut, September Tembus USD4,34 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |11:43 WIB
Neraca Dagang RI Surplus 65 Bulan Berturut-turut, September Tembus USD4,34 Miliar
Neraca Dagang RI Surplus 65 Bulan Berturut-turut. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD4,34 miliar pada September 2025. Surplus ini menjadi yang ke-65 bulan berturut-turut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, nilai surplus ini terjadi selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas yaitu sebesar USD5,99 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar USD1,64 miliar dengan komoditas penyumbangnya adalah hasil minyak dan minyak mentah.

Secara kumulatif Januari hingga September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar USD33,48 miliar.

"Surplus sepanjang Januari hingga September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar USD47,20 miliar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar USD13,71 miliar," ungkap Pudji.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180987//pelabuhan-Y0hu_large.jpg
Nilai Impor RI Tembus USD176,32 Miliar, Naik 2,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180985//pelabuhan-SGj1_large.jpg
Ekspor RI Tembus USD24,68 Miliar hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/455/3179666//tekstil-VPCD_large.jpg
Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179557//purbaya-pvKa_large.jpg
Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas: Pelaku Thrifting Nolak, Saya Tangkap Duluan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178400//garam-nX8R_large.jpg
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement