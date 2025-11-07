Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pasar Minyak Atsiri RI Melonjak, Ekspor Capai Rp4,2 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |22:04 WIB
Pasar Minyak Atsiri RI Melonjak, Ekspor Capai Rp4,2 Triliun
Minyak atsiri Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Minyak atsiri Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Nilai ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai USD259,54 juta atau sekitar Rp4,2 triliun pada 2024.

Indonesia pun berada di peringkat ke-8 eksportir minyak atsiri dunia. Namun, potensi ini masih bisa dikembangkan, apalagi Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis minyak atsiri.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi minyak nilam nasional mencapai 2.220 ton, meningkat 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan besarnya potensi industri atsiri Indonesia, sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar potensi tersebut memberi nilai tambah berkelanjutan, terutama bagi petani dan penyuling di daerah.

Oleh karena itu, pelaku industri minyak atsiri menggelar Konferensi Nasional Minyak Atsiri (KNMA) XIII yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara. KNMA mempertemukan para pelaku atsiri dari berbagai daerah, mulai dari petani, penyuling, peneliti, akademisi, hingga pelaku industri, untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat jejaring kerja sama.

"Ini menjadi ruang penting bagi seluruh stakeholder untuk membangun sinergi yang berkelanjutan. Kami percaya kekuatan industri atsiri terletak pada kolaborasi dari hulu ke hilir — dari petani hingga pelaku bisnis,” ujar Managing Director PT Natura Perisa Aroma, Billy Laurence, Jumat (7/11/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180992//pelabuhan-pcYV_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus 65 Bulan Berturut-turut, September Tembus USD4,34 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180985//pelabuhan-SGj1_large.jpg
Ekspor RI Tembus USD24,68 Miliar hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176019//boeing-VBdq_large.jpg
Selain Tarif 100%, Trump Serang China Lewat Pembatasan Ekspor Suku Cadang Boeing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175323//menko_airlangga-NyvC_large.jpeg
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Airlangga: Ekonomi Tetap Tumbuh di Atas 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166833//neraca_perdagangan_surplus-Vod2_large.jpg
RI Catat Surplus Neraca Dagang ke-63 Kali Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement