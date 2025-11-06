Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |20:43 WIB
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
Mendag Budi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menyatakan program UMKM Bisa Ekspor berhasil mencatatkan capaian positif. 

Menurutnya program tersebut telah mencetak transaksi hingga USD130,17 juta atau setara Rp2,1 triliun.

"Program UMKM Bisa Ekspor terus menunjukkan dampak nyata dalam kurun waktu Januari-Oktober 2025, tercatat 542 business matching yang melibatkan 1.049 UMKM, nilai transaksi yang dihasilkan mencapai USD130,17 juta," ujarnya saat membuka acara Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026, Kamis (6/11/2025).

Mendag menjelaskan, salah satu produk yang paling diminati dalam program tersebut adalah modest fashion. Di mana produk fashion muslim dari Indonesia berhasil menarik minat pembeli dari berbagai negara, di antaranya Inggris, Afrika Selatan, Meksiko, Malaysia, dan Singapura.

Menurutnya, UMKM Bisa Ekspor menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mendongkrak daya saing pelaku usaha modest fashion nasional di pasar global. 

 

Halaman:
1 2
