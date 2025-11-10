Menperin Ogah Indonesia Hanya Jadi Pasar Olahraga Dunia

Menperin Ingin Agar Indonesia menjadi Produsen Utama Alat Olahraga Berkelas Dunia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita tidak ingin Indonesia hanya menjadi konsumen alat olahraga. Ia menegaskan keinginan agar Indonesia menjadi produsen utama alat olahraga berkelas dunia.

Menurut Agus, industri alat olahraga nasional memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global.

“Melalui kolaborasi lintas sektor, kita ingin menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen utama alat olahraga berkualitas di dunia,” kata Menperin, Senin (10/11/2025).

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, menambahkan bahwa dalam satu dekade terakhir, industri alat olahraga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Statista tahun 2024, nilai pertumbuhan industri alat olahraga global mencapai USD 500 miliar.

Sementara itu, Trademap mencatat nilai ekspor alat olahraga Indonesia pada periode Januari–Agustus 2025 mencapai USD 84,78 juta, atau meningkat 24,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut laporan Ken Research tahun 2023, terdapat sekitar 128 unit usaha industri alat olahraga di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.663 orang dan nilai pasar domestik mencapai Rp2,3 triliun pada 2023.

“Angka-angka ini bukan hanya menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga makna sosial yang penting, karena olahraga adalah simbol kebanggaan karya anak bangsa,” tutur Reni.